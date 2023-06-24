اقترح رئيس قسم الأمراض الجلدية في مستشفى الجهراء د.محمد العتيبي على وزارة الصحة التنسيق مع «الداخلية» لتخصيص مركز للبصمة البيومترية للعاملين في «الصحة» من إداريين وأطباء وفنيين أسوة بوزارة الداخلية التي خصصت مركزا لموظفيها.



وقال العتيبي في تصريح لـ «الأنباء» انه نظرا لانشغال الأطباء في أعمالهم بنظام الخفارة والمناسبات فإن ذلك يتطلب وجود مركز للبصمة يعمل على فترتين للتسهيل عليهم، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من المواطنين والمقيمين في الجسم الطبي بانتظار إقرار هذا الاقتراح والذي نأمل من النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد إعطاء هذا الاقتراح أهمية وتنفيذه بأسرع وقت خدمة للعاملين في الوزارة خاصة ونحن مقبلون على موسم السفر.