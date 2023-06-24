أعلنت الهيئة العامة للشباب انطلاق برنامج «فرصة وظيفية» ضمن فعاليات الانشطة الصيفية الذي يوفر فرص عمل مؤقتة لطلبة المرحلة الثانوية من الشباب الكويتي من الجنسين خلال العطلة الصيفية.



وقال نائب المدير العام لقطاع المشاريع الشبابية بالتكليف ناصر الشيخ في تصريح صحافي اليوم إن فرص العمل المؤقتة للطلبة ستكون في عدد من الوظائف المهنية التي تساعدهم على صقل مهاراتهم وانخراطهم في المجتمع الوظيفي وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.



وأضاف الشيخ أن البرنامج الذي سيقام خلال شهري يوليو واغسطس المقبلين هو باكورة أنشطة الهيئة الصيفية والذي يهدف الى تفعيل دورها في استثمار أوقات الشباب في هذه الفترة بما يفيدهم لتنمية مهاراتهم وزيادة ثقتهم وتنويع خبراتهم بسن مبكرة من خلال تجربة العمل الوظيفي التي ستعود بالفائدة على الطالب والمجتمع، مبينا ان البرنامج يطمح الى تعريف الشباب على أجواء وطبيعة العمل في مختلف التخصصات والتعلم المباشر من العاملين من أصحاب الخبرات والمهارات.



وبين أن الهيئة حددت للطلبة فترات دوام مريحة وكافية للتعلم بحيث لا تتعدى أربع ساعات يوميا وألا تزيد أيام العمل على 5 أيام بالأسبوع بإجمالي 20 ساعة أسبوعيا، كما انها رصدت مكافأة تصل الى 150 دينارا (نحو 500 دولار) في الشهر للطلبة المقبولين.



وأشار الى أن هذا البرنامج جاء نتاج عمل اللجنة المشتركة التي ضمت إلى جانب الهيئة كلا من وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية والهيئة العامة للقوى العاملة، معربا عن اعتزازه بهذا التعاون البناء الذي يعمل على خدمة الشباب، داعيا الراغبين في المشاركة في البرنامج إلى التسجيل بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للشباب www.youth.gov.kw، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد.