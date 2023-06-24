twitter facebook whatsapp viber telegram email سمو الأمير لدى عودته من إيطاليا بعد زيارة خاصة السبت 2023/6/24 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 388 A+ A- استمع رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد والشيخ سالم النوافالشيخ أحمد العبدالله ورئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهدسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد والشيخ فيصل النواف والشيخ خالد العبداللهصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد محييا مستقبليهسمو الشيخ ناصر المحمد والشيخ أحمد العبدالله وسمو الشيخ صباح الخالد والشيخ فيصل النواف والشيخ خالد العبداللهصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لدى عودته وفي استقباله سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد news