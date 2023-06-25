احتفل فريق تويوتا جازو للسباقات (TGR) باعتلائه منصة التتويج في سباق لومان 24 ساعة 2023، الذي يقام ضمن منافسات بطولة العالم للتحمل (WRC) التي ينظمها للاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، إذ تمكن الفريق، الذي يضم سيباستيان بويمي وبريندون هارتلي وريو هيراكاوا، من الفوز مجددا في سباق هذا الموسم بعد فوزه في العام الماضي، وقدم أداء مذهلا أمام 325.000 مشجع على متن مركبة تويوتا GR010 الـ «هايبرد» الكهربائية العالية الأداء التي تحمل الرقم 8، ليحرز المركز الثاني ويتفوق على عدد من أفضل المنافسين في العالم، وسط صعوبات متعددة أثناء السباق.



ويمثل عام 2023 علامة فارقة بالنسبة لشركة تويوتا، إذ تحتفل بمشاركتها الـ 25 على التوالي في سباق لومان 24 ساعة المرموق منذ مشاركتها فيه للمرة الأولى في عام 1985، وتحتفل أيضا بعامها الثاني عشر من مشاركتها الفاعلة في سباقات المركبات الـ «هايبرد» الكهربائية العالية الأداء.



واجه فريق تويوتا جازو للسباقات، بطل العالم 5 مرات، تحديا صعبا في النسخة المئوية من هذا السباق الفرنسي الأسطوري، وخاض منافسة شرسة ضد 16 مركبة عالية الأداء، من بينها كاديلاك، وفيراري، وبيجو، وبورشه. وحافظت مركبة تويوتا GR010 الـ «هايبرد» الكهربائية العالية الأداء التي تحمل الرقم 8 على ثباتها المتواصل وسرعتها الكبيرة طيلة المراحل النهائية المحفوفة بالمخاطر التي شهدها السباق، لتمكن فريق تويوتا جازو للسباقات من إحراز المركز الثاني، وتعزيز صدارته لبطولة العالم عن فئة السائقين بفارق 25 نقطة، والمحافظة على صدارة شركة تويوتا لبطولة العالم عن فئة المصنعين بفارق 18 نقطة.



وبهذه المناسبة، قال كوجي ساتو، رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن ورئيس مجلس إدارة فريق تويوتا جازو للسباقات في أوروبا: «أود أن أعرب عن عميق امتناني لجميع الذين دعمونا، كما أتقدم بالشكر إلى سيباستيان وبريندون وريو على جهودهم الاستثنائية التي بذلوها بصفتهم رياضيين بارزين، وعلى مساهمتهم أيضا في تطوير مركبة استثنائية ومنافسة بكل معنى الكلمة. وأود أيضا أن أشيد بالعمل الجماعي الذي حظينا به لمواجهة هذا التحدي، بما في ذلك مشاركة كل من موريزو (أكيو تويودا) وأوتشيامادا. أنا فخور جدا بكل أعضاء هذا الفريق المميز الذي أظهر شجاعة كبيرة وتفانيا متواصلا وروحا استثنائية لتحقيق هذا الإنجاز.



وخلال مؤتمر صحافي عقد في نادي السيارات الغربي (ACO) في حلبة دي لا سارث غرب فرنسا خلال سباق لومان 24 ساعة، كشف أكيو تويودا، رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا موتور كوربوريشن، عن النموذج الأولي من مركبة GR H2، التي تعمل بمحرك هيدروجيني، وذلك بعد إعلان نادي السيارات الغربي (ACO) السماح للمركبات ذات المحركات الهيدروجينية بالمشاركة في السباق في فئة الهيدروجين، وخوض المنافسة بجانب المركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود.