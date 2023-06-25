عزز نادي الهلال السعودي صفوفه بالمدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي قادما من تشلسي الانجليزي، بحسب وكالة «فرانس برس»، وذلك بعد ساعات من توقيعه مع لاعب الوسط الدولي البرتغالي روبن نيفيز. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن كوليبالي «وصل (الرياض)، أجرى الفحوصات الطبية، وقع (مع الهلال) وسيتم تقديمه في حفل لاحق في مقر النادي».



وكان الهلال أعلن مساء الجمعة تعاقده مع نيفيش، قائد ولفرهامبتون الإنجليزي، لثلاث سنوات مقابل صفقة مقدرة بـ 60 مليون دولار.



ووصل كوليبالي (32 عاما) الى تشلسي في صيف العام 2022 من نابولي الايطالي مقابل 33 مليون جنيه استرليني بعقد لمدة أربع سنوات، لكنه عانى مع الفريق اللندني الذي اكتفى بالمركز الثاني عشر في الدوري الممتاز. بدأ مسيرته الاحترافية في متز الفرنسي عام 2010 قبل أن ينتقل الى غنك في 2012 ويحقق معه في العام التالي لقب كأس بلجيكا. انتقل بعدها الى نابولي عام 2014 وأمضى معه 8 مواسم وكان ركيزة أساسية في الفريق الجنوبي الذي حقق معه لقب الكأس السوبر الايطالية في عامه الاول وكأس ايطاليا 2020. فرض نفسه كأحد أفضل المدافعين في «سيري أ» وتواجد في فريق الموسم 4 مرات واختير أفضل مدافع في الدوري لموسم 2018-2019. أما على الصعيد الدولي فأحرز مع السنغال لقب كأس أمم إفريقيا 2021 على حساب مصر بركلات الترجيح بعد أن حل وصيفا في 2019.



في مونديال قطر 2022، سجل هدف الفوز على الاكوادور 2-1 ليؤهل بلاده الى الدور ثمن النهائي الذي خرجت منه ضد إنجلترا. كما خاض نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا التي خرجت منها السنغال من الدور الاول. ويشهــــد الدوري السعودي موسم انتقالات صيفي على مستوى عالمي مع ارتباط عدد من الأندية بمفاوضات مع لاعبين ومدربين من نجوم الصف الأول في العالم، للالتحاق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم للنصر مطلع العام الحالي في صفقة مقدرة بنحو 440 مليون يورو حتى يونيو 2025، ولحق به الفرنسيان كريم بنزيمة ونغولو كانتي للدفاع عن ألوان اتحاد جدة بطل الدوري هذا الموسم.