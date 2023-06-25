

أعلن بايرن ميونيخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، أنه تعاقد مع الظهير الأيسر رافايل غيريرو في انتقال مجاني من بوروسيا دورتموند. ووقع غيريرو، الذي ينتهي تعاقده مع دورتموند بعد أسبوع واحد، على عقد لثلاث سنوات مع بايرن. وسيلتحق المدافع البالغ عمره 29 عاما بمدرب بايرن توماس توخيل الذي كان قد ضمه لدورتموند من لوريان الفرنسي في 2016.



وقال غيريرو «عندما جاء الاتصال من بايرن اتخذت قراري بسرعة. إنه لشرف أن يكون بوسعي تمثيل هذا النادي الرائع، ولدي تقدير كبير لتوماس توخيل من سابق عملنا معا في دورتموند».