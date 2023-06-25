

ذكر تقرير الشال الأسبوعي، أن قطاع البنوك الكويتية، حقق خلال الربع الأول من العام الحالي نموا في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، إذ بلغت أرباح الربع الأول 2023 بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 397.3 مليون دينار، بارتفاع مقداره 115.6 مليون دينار أو بنحو 41.4%، مقارنة بنحو 281.7 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2022.



وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع الربح التشغيلي للبنوك (قبل خصم المخصصات) وانخفاض جملة المخصصات، إضافة إلى أرباح البنك الأهلي المتحد (البحرين). وارتفعت أرباح الربع الأول 2023 بنحو 18.1 مليون دينار أو بنسبة 4.8%، مقارنة مع أرباح الربع الرابع 2022 البالغة نحو 379.2 مليون دينار.



ورغم ارتفاع المخاطر، انخفضت قيم المخصصات، فبلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 97.1 مليون دينار مقارنة بنحو 99.5 مليون دينار، أي انخفضت بنحو 2.3 مليون دينار أو بنحو 2.4%.



وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك نحو 194.9 مليون دينار، مثلت نحو 49.1% من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو 11.8% مقارنة مع الربع الأول من عام 2022.



بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 202.4 مليون دينار ومثلت نحو 50.9% من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو 88.5% عن مستواها في الربع الأول من العام السابق. وفي حال استثناء أرباح «بيتك» الناتجة عن استحواذ «المتحد - البحرين» خلال الربع الأول من عام 2023، تصبح نسبة ارتفاع أرباح البنوك الإسلامية نحو 31.3% وتمثل نحو 42% من صافي أرباح البنوك العشرة.



وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة محسوبا على أساس سنوي نحو 16.5 مرة، أي تحسن، مقارنة بنحو 22.5 مرة للفترة نفسها من العام الفائت. وارتفع العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي إلى نحو 1.3% مقارنة بنحو 1.2%. وارتفع أيضا، معدل العائد على حقوق الملكية ببلوغه نحو 12.1% مقابل نحو 11.5% للفترة ذاتها من العام الماضي.



وعند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، حقق «بيت التمويل الكويتي» أعلى مستوى أرباح بين البنوك العشرة ببلوغها نحو 162.1 مليون دينار (ربحية السهم 11.06 فلس) أو نحو 40.8% من صافي أرباح القطاع المصرفي، وحقق أعلى ارتفاعا نسبيا وبنحو 133.2% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022، وسبب رئيسي له هو ارتفاع الربح التشغيلي وانخفاض جملة المخصصات، وبعضه يعزى إلى نتائج استحواذ «بيتك» على «المتحد - البحرين» بإضافة أرباح الأخير ما لم يكن له مقابل في الربع الأول من العام الفائت.



وحقق «بنك الكويت الوطني» ثاني أعلى أرباح بنحو 134.2 مليون دينار (ربحية السهم 16 فلس) أو نحو 33.8% من صافي أرباح البنوك العشرة وبنسبة نمو 15.1% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع المصروفات التشغيلية.



وبذلك، استحوذ بنكان (بيتك والوطني) على 74.6% من إجمالي أرباح البنوك العشرة، ما يرجح أن اقتصاديا العمل المصرفي لصالح الكيانات المصرفية الكبرى.