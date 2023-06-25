محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة - كيبك مددت إلى 24 سبتمبر المقبل الأجل النهائي لتقديم العطاءات لعقد مشروع لتطوير تغذية بديلة لوحدة إنتاج الهيدروجين في مصفاة الزور التي تبلغ تكلفتها 16 مليار دولار بعد أن انتهى الموعد السابق في 20 يونيو، وذلك وفقا للمعلومات الصادرة عن الجهاز المركزي للمناقصات العامة.



وأضافت المجلة ان نطاق العمل في المشروع يشمل الأعمال المقرر تنفيذها وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء، بالإضافة إلى العمل الذي يغطي مرحلة ما قبل التشغيل ومن ثم بدء التشغيل واختبار الجودة.



وكانت مجلة ميد قد ذكرت في سبتمبر الماضي، أن شركة كيبك قد اتصلت بشركات المقاولات التالية ضمن شركات أخرى للوقوف على مدى اهتمامها بالمشروع المخطط له، وتبلغ الميزانية التقديرية للمشروع 150 مليون دولار، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ العمل 36 شهرا. ويشمل نطاق العمل في المشروع ما يلي:



٭ بناء الوحدة 38 (مرافق الضغط) بما في ذلك وصلات الأنابيب ووصلات رؤوس العمليات والمرافق داخل رفوف الأنابيب المترابطة الحالية (الوحدة 74).



٭ التعديلات والوصلات المصاحبة للوحدة 33 (وحدة إنتاج الهيدروجين الحالية).



٭ إنشاء الوحدة 60 (وحدة توليد البخار).



٭ بناء غلايتين جديدتين وإدخال تعديلات على وحدة توليد البخار الحالية، بما في ذلك جميع الوصلات المرتبطة بها.



٭ بناء المرافق ذات الصلة بها.