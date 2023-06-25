بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي سموه مقاليد الحكم في دولة قطر الشقيقة.



كذلك بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقيات تهان الى وزير التعليم د.حمد العدواني ووكيل وزارة التعليم بالتكليف والوكيل المساعد للتعليم العام ورئيس عام الامتحانات أسامة السلطان ومديري المناطق التعليمية في وزارة التعليم، عبر فيها سموه عن خالص التهاني بمناسبة نجاح الخطة التي وضعتها الوزارة لأداء الاختبارات الورقية التي أداها طلبة الصف الثاني عشر في الدور الأول للعام الدراسي (2022 - 2023).