بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي سموه مقاليد الحكم في دولة قطر الشقيقة، مشيدا سموه بما حققته دولة قطر الشقيقة في عهد سموه من إنجازات تنموية وحضارية بارزة شملت مختلف المجالات.



كما أعرب فيها سموه عن بالغ اعتزازه بالعلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على الحرص الدائم والمشترك لتعزيزها والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما على كل الأصعدة.



وتمنى سموه لسموه موفور الصحة وتمام العافية ولدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.



كذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقيات تهان إلى وزير التعليم د. حمد العدواني ووكيل وزارة التعليم بالتكليف والوكيل المساعد للتعليم العام ورئيس عام الامتحانات أسامة السلطان ومديري المناطق التعليمية في وزارة التعليم أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة نجاح الخطة التي وضعتها الوزارة لأداء الاختبارات الورقية التي أداها طلبة الصف الثاني عشر في الدور الأول للعام الدراسي (2022 - 2023) مقدرا سموه الجهود التي بذلها المسؤولون في وزارة التعليم على كل المستويات والقطاعات في الإعداد والتحضير لهذه الاختبارات وما تم اتخاذه من تدابير استباقية أســهمت في تمكين الطلبة والـطالبات من أداء الاختبارات بكل سهولة ويسر، سائـلا سـموه الباري تعالى لأبنائه وبناته الطلبة كل التوفيق والنجاح وإكمال تحصيلهم العلمي.