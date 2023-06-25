أكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان قدم وعراقة العلاقات بين الشعبين الصديقين الكويتي والايراني على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.



وقال عبداللهيان خلال لقائه رئيس واعضاء رابطة الصداقة الكويتية - الايرانية ضمن زيارته للكويت الاسبوع الماضي ان دور رابطة الصداقة الكويتية - الايرانية مع نظيرتها في ايران «مهم جدا» من ناحية تقوية العلاقات الشعبية بين البلدين وتعريف الشعبين في جوانب مختلفة من تاريخ العلاقات بينهما، مشيرا الى وجود اكثر من 30 ألف ايراني مقيمين في البلاد.



وأضاف انه «حقيقة نحن شعب واحد في جغرافية مختلفة ولنا قواسم مشتركة كثيرة طالما كنا نستقبل الاخوة الكويتيين في المدن الايرانية المختلفة مثل شيراز وأصفهان ومشهد وطهران على مدى عقود ماضية».



وأوضح عبداللهيان انه يهدف من خلال زيارته للكويت الى رفع وتطوير مستوى العلاقات الثنائية، مضيفا «ولكي نعيد العلاقات والتعاون بين البلدين الصديقين الى عهدها السابق والقديم بل وافضل مما كانت».



وأكد على دور الكويت «الايجابي» على مدى العقود الماضية في التوسط بين الاطراف المختلفة وإطلاق المبادرات الاقليمية ومساعدة الجمهورية الاسلامية الايرانية على مختلف الاصعدة.



وبين الوزير الايراني ان العلاقات الاجتماعية والثقافية والتجارية بين الشعوب تسير في مسارات مختلفة عن مسار السياسة، لافتا «ونحن متواجدون هنا في الكويت لكي نتفق حول سبل تعزيز التعاون في التنقل بين الشعبين الصديقين في مختلف المجالات».



ووجـه عـبـداللـهيان دعوة مفتوحة لرابطة الصداقة الكويتية- الايرانية لزيارة ايران والالتقاء مع نظيرتها هناك، معتبرا زيارة الرابطة الى طهران «فصلا جديدا» من التعاون بين الروابط الشعبية في البلدين.



وأبدى استعداد رابطة الصداقة الايرانية - الكويتية في ايران عن ترتيب الإجراءات اللازمة والتنسيق من اجل زيارة نظيرتها الكويتية، معربا عن تقديره لسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية الاسبق لدى الكويت علي رضا عنايتي لدعمه جهود وانشطة رابطتي الصداقة الشعبيتين في وقت سابق.



كما حضر اللقاء من الجانب الايراني سفير ايران الاسبق لدى الكويت علي رضا عنايتي وعضو مجلس الشورى الاسلامي الايراني ابراهيم رضائي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني والقائم بالأعمال لدى السفارة الايرانية بالكويت ابراهيم نوروزي.



وحضر اللقاء رئيس رابطة الصداقة الكويتية-الايرانية الشيخ علي الخالد الصباح ونائب الرئيس ابراهيم البغلي وامين عام الرابطة عدنان الراشد وكوثر الجوعان ود. كافية رمضان والمحامي جليل الطباخ وم. جاسم قبازرد ود.يعقوب الكندري وم. مصطفى غلوم ويوسف الماجد وأمل الملا.