بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ببرقية تهنئة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري د. خالد بن محمد العطية بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم.



وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحافي إن الشيخ أحمد الفهد أعرب في برقيته عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لدولة قطر الشقيقة بدوام التقدم والرفعة والازدهار، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على أمير قطر وعلى الشعب القطري الشقيق بالخير واليمن والبركات.