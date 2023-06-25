«الطيران المدني» تأخذ طابعاً متسارعاً وأكثر تنسيقاً للوقوف على خدمة وراحة المسافرين والحجاج

المطار بوابة الكويت الأولى ونطمح أن يكون بين الأفضل عالمياً.. وجهود كبيرة لتقديم أحسن الخدمات



ثامر السليم



كما هو الحال كل عام ومع قدوم موسم الحج، تبدأ استعدادات مطار الكويت والعاملون فيه من الإدارة العامة للطيران المدني، حيث تأخذ طابعا متسارعا وأكثر تنسيقا للوقوف على راحة المسافرين عموما وحجاج بيت الله الحرام خصوصا، «الأنباء» وحرصا منها على مواكبة هذه الجهود التقت مدير إدارة العمليات الإدارة العامة للطيران المدني منصور الهاشمي الذي أكد اكتمال الاستعداد لموسم الحج هذا العام والذي يأتي بالتزامن مع موسم الصيف.



وكشف الهاشمي عن مغادرة 5380 حاجا وحاجة أمس السبت على متن 17 رحلة ما بين الخطوط الجوية الكويتية والسعودية وطيران اديل السعودي وناس وطيران الجزيرة، وذلك عبر مطار الكويت الدولي للرحلات وشركات الطيران العاملة بالمطار، ومطار الـ t4، مشيدا بجهود جميع العاملين في المطار والذين يسعون لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين، باعتبار المطار بوابة الكويت الأولى التي تترك انطباعا عن البلاد بشكل عام، مشيرا إلى حرص الجميع على تخفيف الازدحام. ولفت إلى ان العمل مستمر لإكمال وإنهاء جميع الاستعدادات لضمان سفر حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم، وحتى عودتهم من أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة، كاشفا عن ان استعداداتنا بدأت منذ انتهاء شهر رمضان الماضي، ثم عيد الفطر السعيد، ومن ثم إجازة العطلة الصيفية، والآن موسم سفر حجاج بيت الله الحرام، وأخير عيد الأضحى وعودة الحجاج، كما نستعد لعودة المسافرين أيضا في نهاية العطلة الصيفية. وبين أن المطار يعتبر بوابة الكويت الأولى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لذلك نطمح لأن يكون هذا الصرح الدولي من بين أفضل المطارات في العالم، وذلك من خلال تقديم افضل الخدمات التي تليق بالمسافرين سواء على متن الخطوط الجوية الكويتية، أو الخطوط العاملة في مطار الكويت الدولي أو t4، كما ان استعداداتنا مستمرة لسفر وعودة ضيوف الرحمن.



وعن الخدمات المميزة للحجاج هذا العام، قال ان «الطيران المدني» وبالتنسيق مع جميع الجهات العاملة بالمطار تسعى جاهدة لتقديم أفضل الخدمات للحجاج، من خلال الإسراع في استخراج «البوردينغ» من مراكز الحملات الخاصة بهم حتى الصعود إلى بوابة الطائرة، بالإضافة إلى نقل الحقائب الخاصة بالحجاج، وهذا الأمر من مسؤولية أصحاب الحملات ويتم بالتنسيق مع إدارة الشحن الجوي، وبالتالي نسهم في تحقيق عدم الانتظار أمام السيور لأخذ الحقائب تسهيلا على الحجاج، مشيرا إلى بدء التنسيق قبل 3 أشهر بين «الطيران المدني» و«الأوقاف»، والإدارة العامة للجمارك، و«الداخلية».



وبين ان الإدارة عملت وبالتنسيق مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية الشقيقة على تسهيل إجراءات سفر الحجاج في الذهاب والعودة، بالإضافة إلى توزيع «النوبات» و«الشفتات» لموظفيها والجهات الأخرى العاملة في المطار الدولي والـ t4.