بداح العنزي



تبحث اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها اليوم برئاسة د.حسن كمال طلب الهيئة العامة للاستثمار تخصيص المواقع التالية للشركة الحكومية المقفلة لإنشاء وإدارة مساحات تخزينية عمومية للمواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية وغيرها. ويتضمن جدول الأعمال التالي:



٭ طلب مؤسسة الموانئ الكويتية نقل تبعية ميناء الشعيبة من الهيئة العامة للصناعة إلى مؤسسة الموانئ الكويتية.



٭ الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بشأن تخصيص أراضي في المنطقة الشمالية تستغل كمخازن وخدمات لوجستية.



٭ طلب شركة إدارة المرافق العمومية إضافة حمامات ذكية مقابل رسوم رمزية في مواقف السيارات السطحية التي تتم إدارتها من قبل الشركة.



٭ طلب وزارة المواصلات تخصيص 3 مواقع لإقامة مقاسم اتصالات.



٭ الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمجمعات السكنية العالمية.



٭ فتح جهات تعليمية وتأهيلية للأشخاص من ذوي الإعاقة.



٭ طلب إضافة أنشطة خدمية مسانده ضمن الاستعمالات المسموح بها في مناطق الشريط الساحلي الواردة في الاشتراطات.