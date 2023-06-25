بورحمة: «مستجد» تأسست منذ 2008 لخدمة الطلبة المستجدين داخل الكويت وأميركا

المطوع: «اتحاد طلبة أميركا» بيت الطالب في الغربة.. وينظم أنشطة عديدة طوال العام



آلاء خليفة



يبذل الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة بمختلف لجانه واعضائه جهودا كبيرة ويسخر كل امكانياته وقدراته لخدمة الطلبة الكويتيين الدارسين في أميركا سواء المستجدون او المستمرون من طلبة البعثات او ممن يدرسون على نفقتهم الخاصة، وفي هذا التوقيت من كل عام. يبرز دور الاتحاد جليا في خدمة الطلبة المقبولين في البعثات، وخاصة دور مجموعة «مستجد» التابعة للاتحاد.



«الأنباء» ورغبة منها في تسليط الضوء على تلك الجهود، زارت مقر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة في برج السنابل بمنطقة شرق، والتقت أعضاء الاتحاد للتعرف منهم على الخدمات التي يقدمونها للطلاب ودورهم في تذليل العقبات التي تواجههم، حيث أكدوا ان الاتحاد هو بيت الطالب الكويتي في الغربة، كما انه الممثل الشرعي الوحيد للطلبة، محذرين من التعامل مع أي جهات غير رسمية خلال الفترة المقبلة، لافتين إلى الأنشطة التي يتم تنظيمها على مدار العام لتخفيف أعباء الغربة على الدارسين هناك، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، قال رئيس مجموعة «مستجد» التابعة للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة شملان بورحمة انها مجموعة تطوعية غير ربحية تأسست عام 2008 لخدمة الطلبة الراغبين بالدراسة في أميركا، منذ قرارهم بالدراسة وحتى استقرارهم في مقر غربتهم، لافتا الى انها المحطة الاولى للطلبة المستجدين وتأسست على يد مجموعة شعرت بحاجة الطالب لجهة ترشده وتمهد له طريقه وذلك بمساعدته على التقديم والاجابة عن استفساراته.



وأضاف بو رحمة ان المجموعة تساعد الطلاب على التقديم على البعثات والمعاهد والجامعات وكيفية اجتياز اختبار «الايلز»، والخدمات لا تنتهي بتواجد الطلبة داخل الكويت وانما تمتد لدى وصولهم أميركا ومساعدتهم في السكن وفتح حساب بنكي والحصول على خط هاتف وغيرها من الأمور، مؤكدا ان ممثلي الاتحاد يساعدون الطلبة المستجدين منذ وصولهم الى المطار.



وأشار الى ان الاتحاد ينظم لقاء تنويريا سنويا برعاية وزير التعليم وبحضور مسؤولين من وزارة التعليم العالي والسفارة الاميركية للرد على أسئلة واستفسارات الطلبة المستجدين حول الدراسة والمعيشة في أميركا، مطالبا الطلبة بالالتزام بالقوانين الاميركية حتى لا يتعرضوا لأي مشكلات خلال فترة تواجدهم هناك.



بيت الطالب



بدورها، أكدت عضو الاتحاد فاطمة المطوع ان الاتحاد هو بيت الطالب الكويتي في غربته ويحرص أعضاؤه بمختلف اللجان التي يعملون فيها على خدمة الطالب الكويتي الدارس في أميركا سواء المستجد او المستمر، لافتة الى ان الاتحاد يعتبر همزة وصل بين الطلاب والمسؤولين في مختلف الجهات الرسمية ويعمل على مساعدتهم وتذليل الصعاب التي تواجههم خلال الدراسة.



وبينت المطوع ان الاتحاد يضم لجانا خاصة بالطالبات تترأسها عضوات يعملن على مساعدة زميلاتهن كما يتم تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات على مدار العام الدراسي لتخفيف أعباء الغربة على الطلاب، كما تم تنظيم ملتقى في شهر مارس الماضي بولاية كولورادو بالإضافة الى بطولات البادل والعديد من الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والرياضية، مشيرة الى ان عضوات الاتحاد كذلك على عمل لقاءات تجمع الطالبات الكويتيات اللواتي يدرسن في أميركا بين الحين والأخر.



وتابعت: ينظم الاتحاد أنشطة خلال العطلة الصيفية داخل الكويت، داعية الطالبات للتفاعل مع أنشطة الاتحاد والتواصل مع العضوات من خلال ارقام الهواتف وحسابات الاتحاد في مواقعهم على وسائل التواصل الاجتماعي او زيارة مقر الاتحاد في برج السنابل بمنطقة شرق.



الممثل الشرعي



من جانبه، ذكر عضو مجموعة مستجد عبدالعزيز الفيلكاوي، ان المجموعة تقدم خدماتها للطلبة الدارسين في الولايات المتحدة وتساعدهم في التقديم على البعثات والجامعات والمعاهد في أميركا وايضا في الحصول على السكن وتأجير السيارة وخط الهاتف وغيرها من الخدمات التي يحتاجها الطالب المستجد.



وأضاف الفيلكاوي: يتم توفير خصم خاص للطلبة فيما يخص اختبار «الايلز»، مشددا على ان الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة هو الممثل الشرعي الوحيد للطلاب الكويتيين الدارسين في أميركا، محذرا الطلاب من التعامل مع أي جهات غير رسمية خلال تلك الفترة.



وزاد: يمكن للطلاب التواصل مع مجموعة مستجد من خلال ارقام الواتساب وعبر حساباتنا بمواقع التواصل الاجتماعي او الالتقاء بأعضاء المجموعة في مقر الاتحاد ببرج السنابل حيث انهم متواجدين من الاحد الى الخميس على فترتين صباحية من الساعة 9 صباحا الى 1 ظهرا ومسائية من 5 مساء الى 9 مساء، حيث تم تخصيص الدوار M3 للطلاب والدور الأرضي للطالبات، داعيا الطلبة لعدم القلق من الغربة خاصة ان أعضاء الاتحاد متواجدون لمساعدتهم وخدمتهم في أي وقت، متمنيا لهم حياة اكاديمية وجامعية ناجحة ويعودون الى وطنهم حاملين الشهادات العليا في مختلف المجالات.



من ناحيتها، قالت عضوة مجموعة مستجد فرح الكندري: ان المجموعة تقدم خدماتها للمستجدين في التقديم على البعثات والمعاهد والجامعات واختبار «الايلز»، مشيرة إلى ان الاتحاد يقدم خصما خاصا على الاختبار لمن يقوم بالتسجيل عن طريقه. وذكرت الكندري ان الطلاب يمكنهم التواصل مع أعضاء الاتحاد ومجموعة مستجد من خلال ارقام الهواتف او عبر حسابات مواقع التواصل والحضور لمقر الاتحاد، لافتة الى ان مجموعة مستجد تتواصل كذلك مع الطالبات لدى وصولهن الى أميركا ومساعدتهن في كل الأمور التي يحتجن إليها.