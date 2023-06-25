أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرائدة في تمكين عملية التحول الرقمي بالكويت، بفخر عن رعايتها الرئيسية لحفل التكريم الذي أقيم لخريجي طلبة التربية الخاصة، وذلك للسنة الثانية على التوالي.



وأقيم الحفل برعاية وزير التعليم د.حمد العدواني وحضور العديد من سفراء دول الخليج، وتأتي هذه الرعاية في إطار مظلة «upgrade» والتي أطلقتها stc في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية الشاملة للشركة لدعم التعليم المحلي، وانطلاقا من إيمانها الراسخ بأن المعرفة وقود الابتكار والتطوير، ساهمت stc كراع رئيسي لهذه المبادرة الاحتفالية التي تتماشى مع قيمها الأساسية واستراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية وحرصها الدائم على التعاون ودعم جميع المبادرات الهادفة من مختلف الجهات الحكومية.



وشهد الحفل مشاركة كبار المسؤولين التنفيذيين في stc، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا م.فهد العلي ممثلا شركة stc، والمدير العام لاتصالات الشركات في stc دانة الجاسم، حيث قاموا بتكريم 100 طالب وطالبة من أصحاب الاحتياجات الخاصة وسط فرحة أهاليهم وأصدقائهم ومدرسيهم، وخلال حفل التكريم وزعت stc هدايا تقديرية وعينية للطلاب المميزين تقديرا وتشجيعا لهم على مجهودهم.



وفي كلمة له خلال الفعالية، أعرب م.فهد العلي عن سعادته وفخره بمشاركة stc الطلبة فرحتهم في الاحتفال بالتخرج، قائلا: إنه لمدعاة للسرور والفخر أن نشارك أبنائنا وبناتنا الطلبة الخريجين هذا النجاح العظيم وبالنيابة عن فريق عمل stc وبالأصالة عن نفسي، أود أن أبارك لجميع الخريجين على هذا الإنجاز المتميز.



وقال العلي: تقديرنا ودعمنا لهذه العقول المشرقة اليوم يؤكد التزام stc بدعم قادة الغد، حيث انه لمدعاة للفخر أن نشهد مثل هذه المجموعة الاستثنائية من الطلاب الذين يجسدون إيماننا بأن المعرفة والعلم هو أساس وركيزة رئيسية للتقدم، متمنيا لهم دوام السداد والتوفيق لتحقيق مساعيهم المستقبلية.



وأضاف: نحرص في stc دوما على دعم النجاح والوقوف الى جانب الشباب المجتهد والمبتكر في مختلف المجالات العلمية والعملية، ويأتي هذا الحرص إيمانا منا بدور الشباب المهم والحيوي في دفع تنمية وتطور بلدنا الحبيب، لذا فنحن دوما ندعم الابتكار والتميز في شتى المجالات وأنتم أبنائي الطلبة والخرجين، عماد هذا الوطن وقادة المستقبل، وأنا على ثقة بأنكم ستحملون رايته بكل حب وعطاء.