السحوبات وتوزيع الجوائز تستحوذ على 57% من العروض.. 195 ترخيصاً بالتنزيلات مُنحت من يناير حتى نهاية مارس



علي إبراهيم



مازالت العروض الترويجية والتخفيضات أهم استراتيجيات التسويق في قطاعات البيع بالتجزئة وغيرها من الأنشطة التي تسعى إلى تحفيز المواطنين والمقيمين على الشراء.



وفي هذا الصدد، أظهرت أرقام رسمية، حصلت عليها «الأنباء»، أن نشاط العروض الترويجية وسحوبات الجوائز وتوزيع الهدايا المجانية والتخفيضات والتنزيلات شهدت زيادة ملحوظة على أكثر من جانب خلال الربع الأول من العام الحالي إذ ارتفعت بنحو 13% بما عدده 140 عرضا إضافيا ليبلغ إجمالي العروض التي تمت في الأسواق الكويتية خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023 نحو 1248 عرضا مقابل 1108 عروض ترويجية خلال الفترة ذاتها من 2022.



يأتي ذلك فيما تظهر بيانات أخرى أن المواطنين والمقيمين أنفقوا نحو 11.45 مليار دينار خلال أول 3 أشهر من 2023 بزيادة نسبتها 13.75% بما قيمته 1.38 مليار دينار، مقارنة بـ 10.07 مليارات دينار أنفقت خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2022، وقطاعيا أنفق المواطنون والمقيمون نحو 10.8 مليارات دينار من أموالهم بالشراء المباشر عبر نقاط البيع أو «أونلاين» بالإضافة إلى سحوبات الكاش داخل الكويت، بينما بلغت مشترياتهم خارج الكويت ما قيمته 643 مليون دينار، إذ ارتفع إنفاق المواطنين والمقيمين بالخارج بنحو 20% بما قيمته 106 ملايين دينار مقارنة بـ 536.7 مليونا أنفقت خلال الربع الأول من 2022. وبمقاربة بسيطة، فقد ارتفعت العروض الترويجية في البلاد خلال الربع الأول من2023 بنحو 140 عرضا إضافيا، بينما زاد إنفاق المواطنين والمقيمين خلال الفترة ذاتها بما قيمته 1.38 مليار دينار. وفي السياق ذاته، استحوذت تراخيص الهدايا الفورية بما تتضمنه من سحب وتوزيع جوائز مجانية على 57% من إجمالي العروض التي قدمت خلال الربع الأول من 2023 بواقع 709 تراخيص لهدايا فورية من بينها 197 في يناير و263 في فبراير و249 ترخيصا في مارس، وعند المقارنة على أساس سنوي فقد شهدت تلك التراخيص زيادة بلغت نسبتها 20% بما قيمته 118 عرضا إضافيا قياسا إلى 591 ترخيصا خلال الربع الأول من 2022.



وحلت تراخيص التنزيلات في المرتبة الرابعة لجهة أكثر عدد تراخيص خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 20233 إذ بلغ عددها الإجمالي نحو 195 ترخيصا، تشكل ما نسبته 16% من إجمالي التراخيص، بينما سجل شهر يناير الماضي على عدد تراخيص تنزيلات بنحو 73 ترخيصا يليه شهر فبراير بـ 70 ترخيصا ثم شهر مارس بـ 52 ترخيصا، وعند المقارنة على أساس سنوي فقد شهدت تراخيص التنزيلات تراجعا بنحو 57 ترخيصا بما نسبته 23% قياسا إلى إجمالي تراخيص بلغ 252 في الربع الأول من 2022.



وجاءت تراخيص العروض الموسمية في المرتبة الثالثة بواقع 130 ترخيصا خلال الفترة من يناير حتى مارس 2023، تشكل ما مجمله 10.4% من التراخيص وكان شهر فبراير الأعلى في التراخيص الموسمية بواقع 53 ترخيصا يليه شهر مارس بـ 40 ترخيصا ثم شهر يناير بـ 37 ترخيصا، وبالمقارنة على أساس سنوي فقد ارتفعت العروض الموسمية بنحو 58% بواقع 48 ترخيصا قياسا إلى 82 ترخيصا خلال الربع الأول من 2022.



وحلت رابعا التخفيضات في السلع والخدمات والحرف التي استحوذت على 8.5% من إجمالي العروض بواقع 105 تراخيص خلال الربع الأول من 2023 من بينها 66 ترخيصا في فبراير، و34 في مارس و5 تراخيص في يناير، وبالمقارنة على أساس سنوي فقد ارتفعت تلك العروض بواقع 52 عرضا بما نسبته 98% مقارنة بـ 53 تخفيضا تم الترخيص لها خلال الربع الأول من 2022.



أما الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية فقد رخصت خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي نحو 87 عرضا خاصا تمثل 7% من العروض التي جاءت غالبيتها في شهر مارس بواقع 37 عرضا ثم فبراير بـ 26 عرضا يليه يناير بـ 24 عرضا خاصا، وعلى أساس سنوي تراجعت تلك العروض بواقع 19 عرضا قياسا إلى نحو 106 عروض قدمت خلال الفترة ذاتها من 2022.



6 تراخيص ربط أسعار مع تطبيقات عالمية



كشفت البيانات عن أن الربع الأول من العام الحالي شهد نحو 6 تراخيص مختصة بعملية ربط السعر المحلي بأسعار المواقع والتطبيقات الأجنبية العالمية، وذلك بواقع ترخيصين عن كل شهر، وهو ذات معدل التراخيص عن الفترة ذاتها من 2022.



ترخيص تصفية.. واحد



فيما لم يشهد الربع الأول من عام 2022 أي تراخيص تصفية، حيث شهدت الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023 ترخيص تصفية واحد فقط، وبالتحديد خلال مارس الماضي.