محمد العثمان: الشراكة خطوة مهمة في مسار رقمنة الخدمات المصرفية بالكويت

نقدم لعملائنا خدمات مصرفية رقمية من الطراز الأول لتلبية احتياجاتهم المتطورة



أعلن بنك «وياي»، أول بنك رقمي والبنك الأسرع نموا في الكويت، عن شراكة استراتيجية واتفاقية تعاون مع ماستركارد، بهدف تقديم الحلول والخدمات المصرفية الرقمية الأكثر ابتكارا لعملائه.



وستمكن الشراكة الجديدة بنك «وياي» من تزويد عملائه بإمكانية الوصول إلى شبكة ماستركارد العالمية، بالإضافة إلى مجموعة الحلول الرقمية، بما في ذلك المدفوعات غير التلامسية، والمدفوعات عبر الموبايل والإنترنت.



وتم توقيع الاتفاقية بحضور الإدارة التنفيذية لبنك الكويت الوطني ومسئولي بنك وياي إلى جانب مسؤولين من شبكة ماستركارد العالمية.



ويمثل التعاون علامة فارقة في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية في الكويت، حيث سيمنح «وياي» إمكانية تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة لحاملي بطاقات بنك وياي ماستركارد، ومساعدتهم على إدارة أموالهم بطريقة أكثر فاعلية.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية لمجموعة بنك الكويت الوطني محمد العثمان: «سيسمح لنا هذا التعاون بأن نقدم لعملائنا خدمات مصرفية رقمية من الطراز الأول وتلبية احتياجاتهم المتطورة من خلال الاستفادة من شبكة ماستركارد العالمية والحلول المتطورة التي توفرها لخدمات المدفوعات محليا ودوليا».



وأضاف العثمان أن الشراكة مع ماستركارد هي خطوة مهمة في مسار رقمنة الخدمات المصرفية في الكويت من خلال الالتزام المشترك بالابتكار وتقديم تجارب مصرفية رقمية سلسة تلبي الاحتياجات المالية المتطورة للعملاء.



وأكد العثمان على أن «وياي» يوفر تجربة مصرفية شاملة واستثنائية لعملائه من فئة الشباب من خلال التعرف على تطلعاتهم وتلبيتها بطريقة تناسب شخصيتهم ونمط حياتهم.



من جانبه، قال الرئيس الإقليمي لشركة ماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خالد الجبالي: «نحن سعداء بهذه الشراكة التي تعكس رؤية مشتركة بين بنك «وياي» وماستركارد في سبيل تعزيز الابتكار والمساهمة في تطوير المشهد الرقمي في الكويت».



وفي إطار هذه الشراكة، يقوم بنك «وياي» بإطلاق بطاقة السحب الآلي الجديدة مع ماستركارد ذات الإصدار المحدود وبتصميم مميز وشفاف، حيث يمكن للعملاء طلب البطاقة الجديدة بكل سهولة من خلال التطبيق، كما يقدم «وياي» لعملائه مجموعة من المكافآت والهدايا تتضمن هدايا نقدية وقسائم شرائية مع عدة شركات وعلامات تجارية محلية وعالمية، ورحلة خاصة ومميزة لباريس ولندن تشمل الإقامة في أفخم الفنادق وتجربة أفضل المطاعم الفاخرة.



ويجسد «وياي» الذي تأسس 2022 رؤية بنك الكويت الوطني بتقديم خدمات رقمية فائقة ومتميزة لشريحة الشباب الذين يعتمدون على التكنولوجيا بكل تفاصيل حياتهم اليومية، كما يوفر للشباب الكويتيين ما يحتاجون إليه من خدمات مصرفية تشمل مجموعة واسعة من الخدمات منها منتجات الادخار، والمتجر الرقمي، والتحويلات، وإعداد وتتبع الميزانية، وخدمة Apple Pay.