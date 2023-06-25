يتقدم البنك التجاري الكويتي بالتهنئة إلى الطلبة والطالبات خريجي الثانوية للعام الدراسي 2023، واحتفالا بهذه المناسبة السعيدة ومشاركة الطلاب فرحتهم بعد جد ومثابرة خلال عام دراسي شاق، يدعو البنك التجاري خريجي الثانوية لسنة 2023 لفتح حساب YOU للشباب بكل سهولة عن طريق تحميل تطبيق البنك التجاري CBK Mobile وسيقوم البنك بمكافأة أول 50 عميلا يقومون بفتح الحساب بجائزة نقدية تعادل قيمة النسبة النهائية للمجموع، تحت شعار «نسبتك تسوى كاش».



وعن تفاصيل الجوائز والحملة، أوضحت رئيسة إدارة التسويق في البنك التجاري الكويتي بدور بوخمسين أن البنك بصدد تقديم جوائز لمشاركة الطلبة نجاحاتهم، وذلك تشجيعا من البنك للشباب في بداية مستقبلهم الجامعي، حيث سيحصل أول 50 طالبا من الطلاب الذين يقومون بفتح حساب YOU للشباب عبر التطبيق CBK mobile على هدية نقدية بالدينار الكويتي تساوي نسبة نجاحهم، وسيتم إيداع المبلغ ببطاقة مسبقة الدفع مجانية للسنة الأولى. وكل ما على الخريجين هو تحميل تطبيق البنك CBK Mobile وفتح حساب YOU للشباب وطلب بطاقة مسبقة الدفع ومشاركتنا صورة عن شهادة التخرج توضح نسبة النجاح النهائية.