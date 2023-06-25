أعلنت وزارة الصحة أن مراكز الأسنان التي ستعمل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك يبلغ عددها 20 مركزا وتعمل من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى التاسعة مساء وخمسة مراكز «الطوارئ الليلية» في مختلف المناطق الصحية.



وقالت الوزارة في بيان صحافي إن هناك أربعة مراكز في منطقة العاصمة الصحية وهي: علي ثنيان الغانم - الصليبخات، وحمد الصقر - العديلية، وميرزا الاحقاقي - الدعية، ومنيرة العيار - كيفان.



ولفتت الى أن هناك ثلاثة مراكز تعمل في منطقة حولي الصحية وتشمل السالمية الغربي ومحمود حاجي حيدر وصباح السالم الصحي ومركزين في منطقة مبارك الكبير الصحية وهما السلام الصحي والعدان التخصصي.



وأشارت الى وجود أربعة مراكز في منطقة الفروانية الصحية، وتشمل: مناحي العصيمي والفردوس الجنوبي والفروانية الغربي وعبدالله المبارك الصحي، وثلاثة مراكز في منطقة الاحمدي الصحية، وتشمل: جابر العلي والفحيحيل وصباح الأحمد A.



ولفتت الى وجود أربعة مراكز في منطقة الجهراء الصحية، وتشمل: مركز الجهراء الصحي - المجمع، ومركز سعد العبدالله - قطعة2، ومركز القصر، ومركز الصليبية الجنوبي.



وقالت الوزارة ان عيادات الطوارئ التخصصية لطب الأسنان تشمل: مركز الأميري ويعمل على مدار الساعة، ومراكز الفروانية وجابر الأحمد والعدان ومستشفى الجهراء من الساعة 10 مساء حتى 6 صباحا.



وذكرت ان مواعيد عمل عيادات الطوارئ التابعة للبرامج المدرسية لصحة الفم والأسنان تعمل من 8 صباحا حتى 8 مساء، وتشمل: برنامج حولي المدرسي في السالمية، وبرنامج الأحمدي المدرسي في الفحيحيل، وتستقبل الأطفال حتى سنة 15 سنة.



وفيما يخص مواعيد عمل إدارة خدمات نقل الدم، ذكرت الوزارة ان بنك الدم بالجابرية يستقبل المتبرعين من يوم الثلاثاء الى الأحد من السابعة صباحا حتى السابعة مساء عدا يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا حتى السابعة مساء، كما أنه مفتوح لمتبرعي الصفائح الدموية من الساعة 7 صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا.



أما فيما يخص مركز التعاونيات بالعدان، فقالت الوزارة في بيانها انه يستقبل المتبرعين أيام الثلاثاء والخميس والأحد فقط من 7 صباحا حتى 7 مساء.