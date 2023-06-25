وقعت وزارة الخارجية الكويتية مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مذكرة تفاهم تهدف الى تعزيز التعاون في التصدي للإرهاب وتبادل الخبرات في هذا الجانب.



وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير حمد المشعان في تصريح لـ «كونا» إن «مذكرة التفاهم ستعزز التعاون وتبادل الخبرات وتدريب الشباب والمعنيين بالدولة في مكافحة الإرهاب والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لدعم الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب».



ولفت المشعان الى أن وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب فلاديمير فورونكوف أثنى على دور الكويت في ملف مكافحة الإرهاب وأن مذكرة التفاهم التي وقعت تعد من أهم مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها في هذا الصدد.



وتابع: انه خلال التوقيع جرى الاتفاق على برنامج تدريب للكويتيين وإقامة ورش عمل خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، كما وجهت دعوة الى فورونكوف لزيارة الكويت.



وجدد المشعان التأكيد على سعي الكويت الدائم لتعزيز الشراكات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وأنها باتت شريكا وثيقا للمجتمع الدولي، وهو ما ينعكس جليا في دورها الفعال خلال الاجتماعات والمؤتمرات الاقليمية والدولية الداعية للتعاون في هذا المجال، فضلا عن تفاعلها المستمر مع الأمم المتحدة.