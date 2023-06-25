حذرت كوريا الشمالية امس من المزيد من الإجراءات الساحقة والهجومية ضد أي تصعيد عسكري من جانب الولايات المتحدة، وانتقدت زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصين مؤخرا.



ووجه كوون يونغ -جون، مدير عام إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، التحذير في الوقت الذي قامت فيه مؤخرا واشنطن ببذل جهود لتعزيز التزامها «بالردع الممتد» للدفاع عن كوريا الجنوبية بكل قدراتها العسكرية، في تقرير أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.



وقال المسؤول الكوري الشمالي«إذا لم توقف الولايات المتحدة انتهاك سيادتنا وتهديدنا متجاهلة حقوقنا ومصالحنا وتتخذ إجراء واضحا لرفع سياستها المعادية المشينة صوب جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية، فإنه لن يكون هناك ضبط نفس من جانبها فيما يتعلق بحقها في الدفاع عن النفس».



وهاجم كوون تصريحات بلينكن خلال زيارته مؤخرا لبكين والتي مفادها أن الصين في موقع فريد للضغط على بيونغ يانغ للدخول في حوار، واصفا هذه التصريحات بـ «القمامة» وأنها لا تساعد على حل القضية.