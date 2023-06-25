القاهرة - هالة عمران



نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن اعتزام الحكومة إلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك المعلومات، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة، وعدم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، فضلا عن عدم طرح الموضوع للنقاش من الأساس، مشددة على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة، دون إلغاء، مع تقديم كل خدماتها الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية بالمجان، مشيرة إلى أنه تم إصدار نحو مليون و184 ألف قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة 5 مليارات و742 مليونا و611 ألف جنيه، خلال الفترة من شهر يناير 2023 حتى 1 مايو 2023، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.



وفي سياق متصل، شملت قرارات العلاج الصادرة تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنساء، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية).