القاهرة - ناهد إمام



وجه رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري بالسماح بالإفراج عن السيارات موديل السنة اللاحقة إلى البلاد بدءا من شهر أبريل من كل عام، وذلك بعد اتفاق وزيري المالية والتجارة والصناعة بخصوص الإفراج عن السيارات موديل السنة اللاحقة إلى البلاد.



وتشترط مصلحة الجمارك لاستيراد السيارات الواردة من الخارج، أن تكون السيارات موديل السنة وجديدة لم يسبق استعمالها وتقديم ما يثبت أنها من الأكواد أو الطرازات الصالحة للاستخدام في الأجواء الحارة أو مخصصة لمصر أو دول الشرق الأوسط أو دول الخليج أو صادر لها شهادة من الشركة المنتجة تفيد بأنها منتجة بمواصفات تسمح باستخدامها في الأجواء الحارة أو مخصصة لمصر أو دول الشرق الأوسط أو دول الخليج، وفي حال عدم تقديم شهادة من الشركة المنتجة يجب على المستورد تقديم ما يثبت أنها من الأكواد أو الطرازات الصالحة للاستخدام في الأجواء الحارة أو مخصصة لمصر أو دول الشرق الأوسط أو دول الخليج بإحدى الطرق الآتية وهي: تقديم شهادة صلاحية من البلد الذي تم الاستيراد منه موثقة ومعتمدة ومرفقة بها صورة من شهادة الصلاحية الصادرة من المصنع المنتج، وأن يرد على بدن السيارة أنها مطابقة للمواصفات الخليجية أو دول الشرق الأوسط أو الأجواء الحارة أو يتأكد ذلك بالكتالوجات، وأن تتفق أكوادها وطرازاتها مع أكواد السيارات التي تؤكد للجمارك صلاحيتها لتلك الأجواء.