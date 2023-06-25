حوار: ناهد إمام



أكد رئيس جمعية مسافرون للسياحة وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء د.عاطف عبداللطيف، أن الدولة تتبنى خططا ونهجا قويا ومتميزا نحو جذب السياحة الداخلية والمصريين المغتربين والسياحة العربية والأجنبية لتحقيق نسبة نمو من 25% إلى 30% سنويا وصولا إلى 30 مليون سائح خلال خمس سنوات حتى عام 2028.



وقال عبد اللطيف، في تصريح لـ«الأنباء» إن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تم إطلاقها خلال الربع الأول من العام الحالي 2023 تتميز بالشراكة مع جميع القطاعات السياحية من حكومة ومستثمرين ومجتمع الاعمال السياحي. وأوضح أن منح مصر التأشيرات السياحية عند الوصول لأكثر من 185 دولة سيكون له دور كبير في تزايد معدلات السياحة الوافدة لمصر خاصة في موسم الصيف.



وقال إن الموافقة أيضا، على استصدار تأشيرة متعددة الزيارة لدخول مصر لمدة 5 سنوات بـ700 دولار ستجعل هناك مرونة في إجراءات السفر إلى مصر لمواطني الدول الراغبين في زيارة مصر. كما أن قرار مصر للطيران مؤخرا بإمكانية الحصول على تأشيرة ترانزيت مجانية للدخول إلى البلاد، ومدتها تبدأ من 8 ساعات إلى 96 ساعة عند الوصول إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك بناء على توجيهات وزير الطيران الفريق محمد عباس، جميعها تعد خطوات مهمة لتنشيط السياحة الوافدة إلى مصر.



وأكد أن السياحة قد تنوعت اشكالها ومنها أصبح المستقبل كله للسياحة البيئية، وهناك اتجاه سياحي عالمي كبير لهذه النوعية من السياحة والإقامة بالخيام والفنادق البيئية، مشيرا إلى وجود العديد من المناطق المؤهلة لنمو هذه النوعية في مصر مثل سيناء ومرسى مطروح والعلمين والوادي الجديد والواحات.



وقال إن العالم حاليا يتجه إلى تحقيق نوع من التكامل والتحالفات المختلفة لتحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكدا أن التكامل السياحي المصري العربي، مهم جدا في هذا التوقيت ويعود بالفائدة على تنشيط السياحة الوافدة للمنطقة العربية من مختلف بلدان العالم وكذلك تنشيط السياحة العربية البينية.



وطالب بضرورة الاهتمام بإعداد برامج سياحية مشتركة تجمع بين مصر والدول الخليجية خاصة الكويت والسعودية والإمارات، باستخدام أدوات وعناصر الجذب السياحي واستثمار شركات الطيران القوية لهذه الدول في جذب سياحة من مختلف بقاع العالم.