الصيف وصداع الحر



حذرت الطبيبة تاتيانا فوروبييفا، من جفاف الجسم في الصيف، والصداع المرافق له. فمن المعروف أنه ستساعد مراعاة مستوى السائل الموصى به في الجسم بمعدل 60-70 مليلترا لكل كيلوغرام من الوزن، على تجنب الصداع الناتج عن اجتفاف الجسم (فقدان الجسم لسوائله).



وقالت الطبيبة: «غالبا ما يبدأ الصداع بسبب أن الدم يصبح مع نقص السائل أكثر لزوجة، ما يعطل عملية دوران الدم في الأوعية الدقيقة».



وأضافت أن الكثير من الناس يعانون مشاكل الصداع في فصل الصيف، حيث يكون من السهل التعرض للإصابة بضربة الشمس أو ضربة الحرارة.



وقد تحدث الموقع الإلكتروني لصحيفة «إزفيستيا» الروسية، عن طرق تجنب عواقب الطقس الحار. وقال إنه يجب على الناس ارتداء قبعة بيسبول أو باندانا عند التواجد تحت الشمس، كما يجب اختيار أزياء فاتحة الألوان للحيلولة دون الإحماء.



ويفضل كذلك تقليل الخروج إلى الشمس بأقل قدر ممكن، ومن ناحية أخرى يجب عدم البقاء فترة طويلة في غرف خانقة، لأن ذلك قد يسبب صداعا أيضا.

المصدر: «كومسو مولسكايا»