مفرح الشمري



من خلال إنتاجها لألبوم غنائي من حسابها الخاص يتضمن العديد من الألوان الخليجية والمصرية والمغربية، تعود المطربة ليلا المغربية للعودة للساحة الفنية بعد غياب طويل في عيد الأضحى من خلال طرحها أغنية «سنغل» من ألبومها الجديد بعنوان «صارحني» من كلمات وألحان رحيم آدم وتوزيع كمال الراضي، لتكون بمنزلة «العيدية» لجمهورها في الخليج والوطن العربي لتطرح بعد ذلك ألبومها الغنائي الجديد الذي صورت منه 6 أغان من بينها أغنية «صارحني» التي صورتها بالعاصمة البلجيكية بروكسل تحت إدارة المخرج فرانك لوكاس.



ألبوم ليلا الجديد يضم 12 أغنية، يغلب عليها الطابع الخليجي والعراقي، بالإضافة إلى اللهجة المصرية وأغنية مغربية وأخرى طربية شهيرة قامت ليلا بإعادة غنائها بتوزيع جديد، كما قامت بتصوير جميع الأغاني إذ ستقوم بطرح مجموعة منها بشكل منفرد خلال الفترة القادمة قبل صدور الألبوم.



يذكر أن آخر ألبوم قامت ليلا بطرحه حمل عنوان «رومانسي» سنة 2011، ثم اكتفت بعد ذلك بإعادة تسجيل وطرح أغان شهيرة على غرار «جريت وجاريت» و«بيسامي» و«عمري ما ننساك يا ماما»، وعلى الرغم من غيابها عن الساحة الفنية إلا ان صوتها لم يغب عن جمهورها الخليجي والعربي منذ دخولها للساحة الفنية عام 1999 ولها العديد من الأغاني الناجحة مثل «حيرانه» و«أنت تنور عليا» وغيرهما من الأغاني الرومانسية الجميلة.