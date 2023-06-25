يحيى حميدان



قررت إدارة نادي الكويت انطلاق تدريبات الفريق الأول لكرة القدم مباشرة في المعسكر التدريبي الخارجي المقرر إقامته في تركيا، حيث سيغادر «الأبيض» الجمعة 30 الجاري.



وسيخوض الكويت عدة مباريات تجريبية خلال معسكره التدريبي مع فرق تركية وخليجية للوقوف على مستوى اللاعبين، قبل التوجه مباشرة من تركيا إلى السعودية في 22 يوليو المقبل استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي من المقرر ان تنطلق في 27 يوليو وتستمر حتى 12 أغسطس المقبلين.



ويلاقي «الأبيض» منافسه الوحدة الإماراتي في 28 الشهر المقبل، ثم يلعب مع الرجاء المغربي بعدها بـ 3 أيام، على أن يواجه شباب بلوزداد الجزائري في 3 أغسطس بختام منافسات المجموعة الرابعة من البطولة العربية.



إلى ذلك أعلنت إدارة نادي الكويت بشكل رسمي تجديد عقود المدرب الصربي بوريس بونياك، والمحترفين التونسيين بلال عيفة وياسين العامري وطه ياسين الخنيسي، والمغربي مهدي برحمة، والبحريني محمد مرهون وذلك لموسم آخر للحفاظ على استقرار «الأبيض» قبل الموسم الجديد.



على صعيد آخر، أنهت إدارة نادي النصر إجراءات التوقيع مع لاعب الوسط الليبي المعتصم اللافي (23 سنة) قادما من نادي المدينة الليبي لمدة موسم واحد، ليكون أحدث صفقات «العنابي».



وكشف اللافي عبر صفحته الشخصية في «فيسبوك» عن تنازله عن باقي مستحقاته المالية لدى نادي المدينة، موجها الشكر إلى إدارة نادي النصر على هذه الثقة، وتمنى أن يكون عند حسن الظن.