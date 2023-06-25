

يعقوب العوضي



فاز منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد على منتخب كوستاريكا 41 - 28 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم لكرة اليد والمقامة في ألمانيا واليونان. وظفر الأزرق بأول نقطتين في مشواره لكن لم تسعفه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية ليكتفي بالمركز الثالث لكنه سيدخل منافسات بطولة «الرئيس»، على كأس رئيس اتحاد كرة اليد الدولي، التي تقام على هامش البطولة للفرق التي خرجت من الدور الأول، إذ يلتقي في الـ 12.00 مساء اليوم مع منتخب أنغولا وغدا مع منتخب اليابان.



وفي الإطار ذاته حصد لاعب منتخبنا الوطني فواز المشاري جائزة رجل المباراة بعد أداء مميز أمام منتخب كوستاريكا. إلى ذلك، اجتمع رئيس الاتحاد أحمد الشحومي مع وزير الدفاع السابق بدولة الجبل الأسود «مونتينيغرو» نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة اليد بريدراج بوسكوفيتش أمس الأول في مقر الأخير في مونتينيغرو، وذلك في إطار تبادل الخبرات لتطوير اللعبة محليا وترسيخ سبل التعاون بين الاتحادين فيما فيه مصلحة رياضة كرة اليد.