

يلتقي فريق الأهلي اليوم في الثامنة والنصف مساء على ملعب ستاد القاهرة فريق منتخب السويس ضمن منافسات الدور 32 من بطولة كأس مصر، وكان منتخب السويس قد حقق مفاجأة غير متوقعة بنسخة العام الماضي وتمكن من الفوز على فيوتشر وإقصائه.



على جانب آخر، صعد الزمالك إلى الدور ربع النهائي بكأس مصر بعد فوزه على فاركو 3-1 واستطاع الثأر لهزيمته من الفريق نفسه في وقت سابق من الدوري الممتاز بثلاثة أهداف نظيفة ليضرب الفريق الأبيض موعدا مع المقاولون العرب 4 يوليو المقبل. أحرز أهداف الزمالك أحمد سيد زيزو (ضربة جزاء) ومصطفى شلبي وأحمد أبوالفتوح.



فيما تخطى البنك الأهلي عقبة طلائع الجيش بعد الفوز عليه في لقاء ماراثوني انتهى بالتعادل (1-1) في وقته الأصلي والإضافي ليتم الاحتكام إلي ركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة (8-7) ويصعد البنك الأهلي لملاقاة بيراميدز في ربع النهائي.