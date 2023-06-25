رغم مسيرتها السينمائية الطويلة وشفائها الحديث من مرض السرطان، لا تتوانى جين فوندا، وهي في الخامسة والثمانين، في النضال لمكافحة الاحترار المناخي الذي تعتبره «أكبر أزمة واجهتها البشرية على الإطلاق». وقالت فوندا لوكالة فرانس برس على هامش قمة هوليوود للمناخ التي تعقد في لوس أنجيليس حتى السبت «أنا في طور الشفاء من مرض السرطان الذي أعاني منه. لدي الكثير من الطاقة. أنا مستعدة للمزيد من الكفاح».



وأضافت الممثلة الحائزة جائزتي أوسكار «أنا جزء من مجتمع هوليوود، لا أعتقد أن هذا المجتمع قد فعل ما يكفي لمحاربة هذه الأزمة (المناخية). لذلك أنا هنا لتشجيع الناس على السير في هذا الاتجاه».



وتجمع القمة صانعي أفلام وعلماء وناشطين في محاولة لتغيير ثقافة صناعة السينما ورفع وعي المشاهدين بقضايا المناخ.



وكان من بين المشاركين مخرجا «إفريثينغ إفريوير آل آت وانس»، دانيال كوان ودانيال شاينرت، بالإضافة إلى نجمة مسلسل السيتكوم «أبوت إيليمنتاري»، كوينتا برونسون.



وأدارت جين فوندا لجنة نقاش عنوانها «هوليوود تتصدى لقطاع النفط»، داعية الشركات الناشطة في مجال صناعة الترفيه إلى التوقف عن الاستثمار في الوقود الأحفوري وتقليل انبعاثات الكربون.



وأشارت الممثلة خصوصا إلى قانون ولاية كاليفورنيا الذي يحظر حفر آبار نفطية جديدة ضمن نطاق كيلومتر واحد من المنازل أو المدارس أو الحدائق.