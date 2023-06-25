رصد علماء فلك انفجارا ضخما مفعما بالطاقة ينبعث من مجرة عتيقة، والسبب فيه على ما يبدو أحد أنواع «موت النجوم»، الذي كتبت عنه الفرضيات لعقود لكنه لم يرصد من قبل إطلاقا، وربما يمكن وصفه بأنه «فناء النجوم في سباق تصادم مميت».



وهذا المصطلح مستعار من سباقات تصادم السيارات المميتة، التي تتسابق فيها عدة سيارات وتخرب بعضها بعضا عمدا، حتى يلحق بها كلها دمار تام.



وقال باحثون إن انفجار أشعة «غاما» الذي رصدوه ربما أحدثه تصادم بقايا نجمين متكثفين في بيئة فوضوية وكثيفة المادة، قرب ثقب أسود فائق في مركز هذه المجرة بيضاوية الشكل.



ويظن العلماء أن النجمين اللذين فنيا كانا نجمين «نيوترونيين»، وتتكثف في هذا النوع من النجوم كتلة تعادل كتلة شمسنا في كرة حجمها يعادل مساحة مدينة، بحسب ما أوردت «سكاي نيوز».



وقال أندرو ليفان عالم الفلك بجامعة رادبود في هولندا وأحد المؤلفين الرئيسيين للبحث المنشور في مجلة «نيتشر أسترونومي» العلمية: «لتفسير انفجار أشعة غاما، لا بد أن هذه كانت بقايا نجم متكثف ما، لا بقايا نجم يشبه شمسنا».



وأضاف: «تفنى أغلب النجوم في الكون بصورة يمكن التنبؤ بها استنادا إلى كتلتها فحسب، ويكشف هذا البحث عن مسار جديد لفناء النجوم».



ويقول الباحثون إن قوى الجذب الرهيبة المنبعثة من ثقب أسود في مركز المجرة ربما تحدث أضرارا هائلة واضطرابات في حركة النجوم والأجسام الأخرى القريبة منها، وربما تزيد فرص حدوث تصادمات مشابهة لسباق التصادم المميت.