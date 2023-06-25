

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أن 1 يوليو سيكون آخر موعد لفتح حساب الدروازة والإيداع فيه من أجل دخول السحب الشهري لشهر أغسطس والحصول على فرصة ربح جوائز بقيمة 20 ألف دينار موزعة على 11 رابحا، مشجعا كل عملائه الحاليين والمحتملين على فتح حساب «الدروازة» أو إيداع الأموال فيه لزيادة فرصهم في الفوز بالسحب الذي سيتم تنظيمه بحضور ممثلين عن KIB ووزارة التجارة والصناعة.

وبهذه المناسبة، قال مدير تطوير المنتجات والتحول الرقمي والابتكار، علي الصانع: نحن نشجع الجميع على المبادرة اليوم بفتح أو الإيداع في حساب الدروازة للتمتع بفرص أكثر للفوز في سحب شهر أغسطس، حيث يتم احتساب فرصة واحدة مقابل كل 1 د.ك موجود في الحساب لمدة شهر كامل، وتحتسب الفرصة حسب الحد الأدنى للرصيد المتوافر خلال الشهر السابق للسحب.

كما نود تذكير عملائنا بأن فرصهم بالربح في السحب على الجوائز يزداد بزيادة عمليات الإيداع. أما بالنسبة للعملاء المحتملين والراغبين بالانضمام، فإننا ندعوهم لفتح حساب الدروازة من خلال زيارة أي من فروعنا أو عبر تطبيق KIB، والاستفادة من أقوى حساب جوائز في الكويت.

ويتوج حساب «الدروازة» كل شهر 11 رابحا من عملائه، إذ يحصل الفائز الأول على جائزة بقيمة 10000 دينار، إضافة إلى 10 رابحين لكل منهم 1000 دينار. ويعلن البنك أسماء الفائزين في السحب الشهري على موقعه الإلكتروني وفي قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك في الصحف الرسمية.