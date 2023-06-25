

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن توقيع اتفاقية مع شركة رولز رويس لتقديم خدمة Rolls-Royce TotalCare والتي تتضمن تعزيز صيانة محركات Trent 7000 في طائرات A330neo كما تساهم في منح المحركات الأداء الأمثل والموثوقية والفعالية من حيث التكلفة.



هذا، وستتيح هذه الاتفاقية استخدام التكنولوجيا المتقدمة لمراقبة صحة وأداء المحركات في الوقت الفعلي، مما سيسمح للكويتية بإجراء صيانة استباقية بشكل فعال وتقليل اضطرابات الرحلات الجوية، كما ستوفر هذه الاتفاقية أيضا الوصول في الوقت المناسب إلى قطع الغيار الأصلية وخدمات الإصلاح المتخصصة، مما يقلل من تأثير أحداث الصيانة غير المجدولة. وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي دخان: يسعدنا توقيع اتفاقية خدمة Rolls-Royce TotalCare والتي ستساهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في تحسين عمليات محركاتنا وزيادة كفاءة الوقود لدينا وتعزيز خطة الصيانة عبر أسطولنا. ولن يقتصر ذلك على خفض تكاليفنا وزيادة إنتاجيتنا فحسب، بل سيكون له أيضا تأثير إيجابي على عملائنا الكرام من حيث القدرة على التنبؤ بالمشكلات والطوارئ التي قد تواجهنا وإصلاحها بشكل أفضل قبل التسبب في تأخير عمليات التشغيل.



من جهته، قال رئيس الطيران المدني في رولزرويس روب واتسون: لدينا علاقة طويلة الأمد مع الخطوط الجوية الكويتية لدعم أسطولها من طراز A330neo لصيانة محركات ترينت 700. وبالوصول اليوم إلى هذه المرحلة النهائية من توقيع خدمات TotalCare تعد خطوة ممتازة، حيث نوقع هذه الاتفاقية الجديدة لصيانة المحركات من طراز Trent 7000 التي تعمل بالطاقة بشكل خاص في طائرات من نوع A330neo. كما أننا نتطلع إلى دعم الخطوط الجوية الكويتية في توسعها المستمر، وفي تقديم تجربة ركاب عالمية المستوى من خلال تزويدهم بإمكانية التنبؤ واليقين خلال عملياتهم.