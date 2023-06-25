تواصل الحملة الترويجية التي اطلقها بيت التمويل الكويتي «بيتك» بعنوان «تستاهل» لتشجيع العملاء الكويتيين على تحويل رواتبهم في تحقيق أهدافها باستقطاب عملاء جدد في ظل مجموعة كبيرة من المزايا، يعبر عنها الاقبال الكبير من المستهدفين بالحملة على تحويل رواتبهم إلى «بيتك»، حيث تتضمن الحملة مكافآت وعروضا تناسب اهتمامات وتطلعات مختلف الشرائح، وتتنوع بين هدية مالية فورية تصل إلى 400 دينار، والحصول على نقاط ضمن برنامج مكافآت «بيتك» حتى 40 ألف نقطة تستبدل بالشراء في المحلات والمتاجر الكبرى، هدية نقدية 100 دينار في حال ترشيح عميل كويتي لتحويل راتبه، وفرصة للفوز بجوائز مالية وسبائك ذهبية ضمن 536 فائزا مع حساب الرابح، بالإضافة الى خدمة غير مسبوقة وهي«Emergency Cash» التي تتيح للعميل الحصول مقدما على جزء من راتبه فورا وبدون رسوم من خلال تطبيقات «بيتك».



وتؤكد الحملة التي أطلقها «بيتك» مؤخرا ضمن اهتمامه الدائم بتمييز عملائه، وحرصه المتواصل على تقديم افضل المزايا لعملائه، كما تستهدف الحملة تشجيع العملاء على الاستفادة من حساب الرابح ومزاياه العديدة والجوائز المميزة التي يقدمها لعملائه، من خلال تحويل رواتبهم.



يذكر انه باستطاعة العميل فتح حساب «الرابح» بدون أي رسوم أو تكاليف، مع استحقاق بطاقة سحب آلي مجانية للسنة الأولى، ويعتبر حساب «الرابح» حساب توفير لتحويل الراتب، يقدم توزيعات سنوية، كما يقدم فرصا لربح 1.500 دينار أسبوعيا لعشرة فائزين، و1 كيلو من الذهب شهريا لفائز واحد، و25 ألف دينار لفائز واحد كل 3 شهور، ويمكن للعميل دخول السحوبات الأسبوعية والشهرية والربع سنوية إذا تم تحويل وإيداع 3 رواتب في الحساب للثلاثة أشهر التي تسبق موعد السحب.



كما يقدم «بيتك» باقة من المنتجات المصرفية المناسبة لمختلف شرائح العملاء والملائمة لاهتماماتهم وتطلعاتهم وخصائص كل شريحة منهم ومنها الخطط الاستثمارية طويلة الأجل التي يوفرها بهدف تشجع العملاء وتحفزهم على تعزيز ثقافة التخطيط للمستقبل والادخار، وتحديد أولويات الإنفاق الأسري، وضرورة تعزيز فرص زيادة دخل الأسرة من خلال حلول مبتكرة ومرنة ذات عوائد استثمارية سنوية وجيدة. ويقدم «بيتك» حساب «الذهب» الفريد من نوعه والذي يتيح للعملاء الادخار أو الاستثمار في السبائك الذهبية، فيضمن أعلى معايير الأمان وأسهل وسيلة لبيع وشراء السبائك الذهبية المتوافرة عبر جميع الفروع المصرفية والقنوات الإلكترونية المختلفة.