

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن مواصلة توفير خدمة «العيادي»، قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، عبر فروعه المنتشرة في كل أنحاء الكويت، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك المستمرة للمشاركة في كل الأعياد والمناسبات المجتمعية، وتقديم العروض المتنوعة التي تضمن تمتع العملاء بتجربة مصرفية فريدة من نوعها، وتأتي، أيضا، في إطار مشاركته بمبادرة «عيديتي» التي أطلقها بنك الكويت المركزي، بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت.



وبهذه المناسبة، قال مساعد المدير العام لإدارة الخدمات المصرفية للأفراد فيصل الشويرد: انطلاقا من شعار KIB الأساسي، بنك للحياة، نواصل تقديم خدمات العيادي، وذلك كجزء من جهودنا المستمرة والهادفة إلى تقديم أفضل الحلول والخدمات المصرفية لعملائنا، بما يتناسب مع أسلوب حياتهم العصري. ونحن نوفر كل فئات العيادي النقدية في فروع KIB المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، من أجل مشاركة عملائنا احتفالهم بعيد الأضحى والإسهام في تلبية احتياجاتهم بأسلوب عصري.



وأوضح الشويرد أنه بإمكان عملاء KIB الحصول على العيدية بكل الفئات النقدية بكل سهولة، بما فيها 1 و5 و10 و20 دينارا، مؤكدا أن هذه المبادرة كانت موضع تقدير كبير وإقبال لافت خلال عيد الفطر الماضي، إذ ساعدتهم في توزيع «العيدية» النقدية على الأطفال ومواصلة واحد من أهم تقاليد الاحتفال بالعيد، كما جرت العادة على مدى سنوات طويلة.