المخزن عبارة عن سرداب عمارة على مساحة 1000 متر يستخدم كمخزن لمواد التجميل

المخزن غير مرخص وغير مطابق للشروط والمواصفات القياسية فيما يخص بيئة أو مكان التخزين

محتويات المخزن اقتصرت بعد التدقيق عليها على مستحضرات تجميل دون رصد أي نوع من الأدوية العلاجية بينها

عبدالكريم العبدالله

أكدت وزارة الصحة عبر إدارة التفتيش على الأدوية عن القيام بحملة تفتيشية على مخزن لمستحضرات التجميل في منطقة السالمية، وذلك بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتجارة، والتي وأسفرت عن رصد مخالفات جسيمة في مخزن عبارة عن سرداب عمارة على مساحة 1000 متر، يستخدم كمخزن لمواد تجميل دون ترخيص من وزارة التجارة أو القوة العامة للإطفاء.

هذا وقد شملت المخالفات التي تم رصدها عدم تطبيق أو استيفاء الشروط والمواصفات القياسية، فيما يخص بيئة أو مكان التخزين لهذه المستحضرات التجميلية، إلى جانب رصد انتهاء صلاحية بعض الأصناف تم سحب عينة منها للعرض على الإدارة المختصة، فضلا عن وجود ملصقات بتواريخ جديدة، علاوة على عدم موافاة اللجنة بشهادات التسجيل الصادرة من وزارة الصحة، ولا بفواتير الشراء الصادرة من الوكيل المحلي.

هذا وقد اقتصرت محتويات المخزن بعد التدقيق عليها من قبل اللجنة الفنية المختصة على مستحضرات التجميل دون رصد أي نوع من الأدوية العلاجية فيها.

وتأتي الحملة تواصلا لإجراءات التفتيش الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والقرارات الوزارية المنظمة ذات الصلة.