منصور السلطان - عبدالله قنيص



وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بترقية 604 ضباط وضباط صف بقوة الإطفاء العام من مختلف



الرتب. جاءت هذه الترقية في إطار دعم الكوادر البشرية من منتسبي قوة الإطفاء العام وحثهم على بذل المزيد من التطور المهني والعملي، ولتكون هذه الترقيات دافعا لهم في أداء مهامهم الوظيفية ورفع روحهم المعنوية ومنحهم كل حقوقهم وفقا لإجراءات ولوائح العمل المعمول بها.



من جهة ثانية، أعلنت أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية عن تأجيل قرعة دورة الطلبة الضباط الدفعة (48) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والتي عقدت أمس، وذلك بسبب الضغط الشديد على نظام التصاريح الإلكترونية مما تسبب في خلل تقني بالنظام وتوقف إرسال رسائل التأكيد بشكل مؤقت، ولمعالجة هذا الخلل سيتم تأجيل موعد إجراء القرعة للمتقدمين المجتازين شروط الالتحاق بالدورة، على أن تقام القرعة يوم السبت الموافق 8/7/2023، وذلك حرصا وتأكيدا من النائب الأول على تحقيق الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين وإعطائهم فرصة حضور القرعة العلنية.