اعتماد تشكيل اللجان الاقتصادية والقانونية والخدمات العامة والصحية والتعليمية والشباب



مريم بندق



ينظر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، في تقارير حول تشكيل اللجان الوزارية الدائمة بمجلس الوزراء، المجالس واللجان العليا، وتحديد تبعية بعض الهيئات والمؤسسات للوزراء، وذلك في جلسته الاعتيادية الأسبوعية المقبلة.



وأوضحت مصادر لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء سيعتمد تشكيل اللجان الاقتصادية، القانونية، الخدمات العامة، الصحية والتعليمية والشباب، إلى جانب استمرارية لجنة متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي يرأسها النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.



وأضافت أن المجلس سيبت في تشكيل المجالس لتتولى تنفيذ الاختصاصات المنوطة بها، والتي منها مجلس الخدمة المدنية، والمجلس الأعلى للبترول، والمجلس الأعلى للتخصيص، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.



ولفتت المصادر إلى اللجان العليا، التي منها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، واللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي والتي كان يرأسها نائب رئيس الوزراء الأسبق د.محمد الفارس ثم وزير التجارة الصناعة السابق مازن الناهض والتي تضم في عضويتها ممثلي وزارات الخارجية والداخلية والمالية والتجارة والصناعة والكهرباء والماء والشؤون الاجتماعية، وممثلي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وممثلي هيئات الغذاء والتغذية والاستثمار وشؤون الزراعة والثروة السمكية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.

"التواصل الحكومي": 10 جهات وهيئات حكومية لخدمة الحجاج الكويتيين وقنصليتنا في جدة تعمل على مدار الساعة

حدد مركز التواصل الحكومي الجهات والهيئات الحكومية العشر المكلفة بخدمة الحجاج الكويتيين.

كما أعلن المركز أرقام التواصل وأرقام هواتف القنصلية الكويتية في جدة، والتي تعمل على مدار الساعة لخدمة الحجاج، مع تحديد عنوان البعثة في مكة المكرمة.

وذلك وفقا للبيان التالي :