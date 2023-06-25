المحرر الأمني

ترأس مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالتكليف عبدالله الشرهان وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الاقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والاوسط 58 واجتماع مجلس المنظمة 141/142 السنوي لمجلس التعاون الجمركي المنعقدين بمقر منظمة الجمارك العالمية في بروكسل وذلك خلال الفتره من 21-24 يونيو 2023 حيث تم تجديد عضوية دولة الكويت في لجنة التدقيق والمراجعة وهي من اللجان الرئيسية في المنظمة، حيث تتألف العضوية من دولتين من كل اقليم من الاقاليم الستة ومن مهامها تقديم المشورة والتوصيات الموضوعية والمستقلة للأمين العام ولجنة السياسات والمجلس وتعمل على مراجعة الخطط السنوية ومراقبة التنفيذ الشامل للخطة الإستراتيجية لضمان الكفاءة والفعالية .

كما أكد مدير عام الجمارك في الاجتماع الاقليمي على اهمية اتفاق دول الاقليم على آلية تمويل ترجمة أعمال لجان المنظمة باللغة العربية لضمان تمكين وتفعيل مشاركة موظفي ادارات الجمارك في الدول العربية والتي تم اعتمادها من مجلس المنظمة وتم اعتماد وثيقة الشروط المرجعية لتعيين الملحقين الفنيين لدول الاقليم بعد ادراج ملاحظات دولة الكويت.

وأوضح المدير العام في ختام اعمال أجتماع المنظمة أنه يتطلب منا بذل المزيد من الجهد لمواجهة ومتابعة التحولات الكبيره والتحديات في بيئة التجارة الدولية والتحديثات الجديدة المتسارعة في الانظمة والبرامج التكنولوجية والتجارة الالكترونية ورقمنة البيانات التي تسعى ادارات الجمارك في 185 دولة عضوا في المنظمة على تنسيق المواقف وتوحيد البرامج والاجراءات لتحقيقها.

واشار المدير العام في ختام اعمال المنظمة الى اهمية تبادل المعلومات الاستخباراتية والمشاركة في العمليات المشتركة عبر شبكة المكافحة الجمركية للتجارة غير المشروعة التي تؤثر بشكل سلبي على امن وتسهيل التجارة وأكد على تفعيل دور مكتب تحليل وتبادل المعلومات الاستخباراتية بالإدارة العامة للجمارك وبناء القدرات للموظفين لاهمية تبادل البيانات والاستهداف والتعرف على الطرق المستحدثة للتهريب.كما تم اعتماد تقارير اللجنة المالية وميزانية المنظمه 2023/2024

وشارك عبدالله الشرهان مدير عام الإدارة العامة للجمارك في التصويت للمرشحين لشغل منصب الامين العام للمنظمة و منصب رئيس المجلس كما تم الاعلان على عضوية الدول في اللجان ( السياسات والمالية والتدقيق والمراجعة )

وأكد المدير العام ان من أولويات عمله بالإدارة العامة للجمارك هو تأهيل موظفي وموظفات الادارة العامة للجمارك بدولة الكويت وتقديم كل السبل وتوفير جميع الامكانيات اللازمة لبناء قدراتهم وتقديم المساعدات الفنية لتمكينهم من تطوير العمل الجمركي لأمن وتسهيل التجارة ومنحهم الفرص للانخراط لشغل المناصب في المنظمة والتمثيل في اللجان ورفع المستوى المهني وتحقيق الاهداف المنشودة في الخطة الاستراتيجية لضمان رفع اسم دولة الكويت في المحافل الدولية.