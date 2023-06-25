أصدر وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي قرارا بالإفراج عن العسكريين الموقوفين بعقوبات انضباطية وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك حتى يتمكنوا من قضاء عطلة العيد بين ذويهم.

وقال الحرس في بيان صحافي أمس ان ذلك يأتي بتوجيهات من رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح.



وتقدم سمو الشيخ سالم العلي وفق البيان بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وقادة وقوات الحرس الوطني بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.



ودعا الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على ربوع الوطن الغالي نعمتي الأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.