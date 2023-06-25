تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع بجمهورية العراق الشقيق ثابت محمد العباسي هنأه فيه بمناسبة توليه مهام منصبه الوزاري الجديد.

بدوره، عبر الشيخ أحمد الفهد عن بالغ شكره وتقديره على هذا الاتصال، والذي يعكس عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع الكويت بجمهورية العراق الشقيق.



كما تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك بالإضافة إلى استعراض أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.