حنان عبد المعبود

قام فريق بعثة الحج الكويتية التابع لهيئة الغذاء والتغذية برئاسة عبدالله الصديقي وفريق من المفتشين بجولات تفتيشية على مقر حملات الحج للتأكد من سلامة الغذاء والاشتراطات الصحية والفنية في الفنادق والمطابخ المركزية بمكة المكرمة.



وقال رئيس فريق الوفد عبدالله الصديقي ان الفريق قام بجولات تفقدية على مقار البعثة الكويتية للتأكد من سلامة المواد الغذائية والاشتراطات الصحية والفنية، ونقل المواد الغذائية للبعثات الكويتية بمكة المكرمة، مبينا أن أعضاء الفريق هم نائبه محمد سعد الدوسري، خالد عبدالله السالم، وعبدالعزيز عبدالله العلي.



بدوره، أكد نائب رئيس وفد هيئة الغذاء والتغذية، محمد الدوسري أن المسؤولية الملقاة على عاتق الفريق كبيرة تجاه حجاج بيت الله الحرام من حيث سلامة المواد الغذائية، والتأكد من تحقيق كل الاشتراطات الصحية والفنية، مبينا أن هناك تعاونا كبيرا بين الجهات المعنية بالمملكة مع البعثة الكويتية والهيئة العامة للغذاء والتغذية.