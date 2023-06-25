دمشق- هدى العبود

وصفت الفنانة السورية روعة ياسين المخرجة رشا شربتجي بالمخرجة الانتقائية، فهي تظهر الفنان بشكل لائق وغير مستفز مهما كانت الشخصية فاقعة، على حد تعبيرها.



واستذكرت ياسين تعاونها مع شربتجي من خلال مسلسل «تخت شرقي»، مؤكدة أنها رفضت في البداية تقديم الشخصية كراقصة من خلال أحداث المسلسل عدة مرات بسبب خوفها من الانتقادات، مضيفة خلال لقائها في برنامج «المختار»، انها اضطرت الى الذهاب للنوادي الليلية بغية تعلم حركات الراقصات لخدمة مشاهدها في العمل، مشيرة الى أنها خلال يوم واحد تعلمت منهن، كما أنها تابعت ڤيديوهات عديدة لتحترف الرقص.