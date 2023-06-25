منع إقامة محاصير الأضاحي والمقاصب غير المرخصة في مناطق السكن الخاص

أعلنت ادارة العلاقات العامة في البلدية جهوزية استعدادات وتحضيرات فرق البلدية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مبينة أن فرق النظافة العامة وإشغالات الطرق ستكثف جهودها الميدانية خلال أيام العيد بشأن الترتيبات لخدمة المساجد وجموع المصليين وتوفير الحاويات والقيام بأعمال التنظيف للساحات العامة المخصصة لإقامة مصليات صلاة العيد ومنع اقامة محاصير للأضاحي وعدم التعامل مع القصابين الحائزين في مناطق السكن الخاص والنموذجي.



وأوضحت أن الادارات المعنية في البلدية أنهت الاستعدادات بالمحافظات الست بتأمين 1020 عامل نظافة سيتم توزيعهم فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك على المصليات والمساجد التي تقام فيها صلاة العيد وتوفير 641 حاوية واكثر من 23 تنكر مياه ومكبس لخدمة جموع المصلين في جميع محافظات الدولة.



من جانبه، أكد مدير عام البلدية بالوكالة ورئيس قطاع محافظتي الاحمدي وحولي ومدير فرع محافظة الاحمدي م.سعود الدبوس جهوزية استعدادات إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الاحمدي طوال أيام عطلة العيد.



وقال الدبوس إن الفرق الميدانية قامت بتنظيف الساحات التي ستقام فيها مصليات العيد وعددها 13 ساحة موزعة على المناطق علي صباح السالم، صباح الأحمد، الوفرة، جابر العلي، المنقف، العقيلة، الفحيحيل، ابو حليفة، الرقة، هدية، الاحمدي، الصباحية والظهر بالإضافة الى توفير 380 عامل نظافة و13 تنكر مياه و250 حاوية مختلفة الاحجام، وسيتم توزيعها على الأماكن المخصصة للمصليات.



بدوره، قال نائب المدير العام لقطاع المساحة بالوكالة ومدير فرع بلدية الفروانية م.محمد صرخوه: إن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظه الفروانية انتهت من التحضيرات والترتيبات اللازمة لتنفيذ الخطة الميدانية أثناء عطلة العيد، مشيرا الى تنظيف 10 ساحات في مناطق الفروانية، خيطان، الرحاب، اشبيلية، الرقعي، العارضية، صباح الناصر، الفردوس، عبدالله المبارك وغرب عبدالله المبارك الى جانب توفير 10 عمال نظافة لكل مصلى و10 حاويات سعة 240 وتوزيعها لكل مصلى ومكبسين وتنكرين مياه سيتم توزيعهم على مساجد ومصليات العيد.



من جانبه، قال نائب المدير العام لقطاع محافظتي العاصمة والجهراء بالوكالة ومدير فرع بلدية محافظة الجهراء م.ثامر المطيري إن الفريق الرقابي قام باستعداداته بشأن الأماكن التي ستتم اقامة صلاة عيد الاضحى المبارك وتشمل 6 ساحات بمناطق النسيم: الساحة مقابل الصناعية، سعد العبدالله مقابل مسجد الحزام قطعة 9، ساحة مقابل مركز شباب الجهراء وساحة خلف المخابز الكويتية، ساحة الجهراء الرياضية مقابل مرور الجهراء، الصليبية مركز شباب الصليبية قطعة 10، القيروان الساحة بجوار مسجد غشام البصمان الدائري الخامس الى جانب توفير 200 عامل نظافة وعدد تنكر مياه و75 حاوية سعة 240 لتر وسعة 1100 سيتم توزيعها على أماكن مصليات العيد.



من ناحيته، قال مدير فرع محافظة حولي بالتكليف فيصل العتيبي إن المحافظة قامت بتجهيز 3 ساحات بمناطق السلام قطعة1، الزهراء قطعة 2 وسلوى قطعة 5 بالإضافة الى اقامة مصليات في 3 ملاعب رياضية بمناطق بيان قطعة 7، مشرف قطعة 2 والسالمية قطعة 3 الى جانب تأمين 150 عاملا وتناكر مياه إضافة الى 60 حاوية سعة 240 لترا وسعة 1100 سيتم توزيعها على أماكن مصليات العيد.



من جهته، قال مدير فرع المحافظة بدر بورقبة: انتهينا من جميع الاستعدادات لإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة العاصمة، مبينا أن الفريق قام بتنظيف الأماكن التي ستتم إقامة صلاة العيد في 10 ساحات بالمناطق السرة، الروضة، الدعية، الفيحاء، جابر الأحمد، اليرموك، كيفان، قرطبة، الصليبخات والقادسية الى جانب توفير 100 عامل سيتم توزيعهم على كل أماكن مصليات العيد لكل مصلى 10 عمال.



في السياق ذاته، ذكر مدير فرع محافظة مبارك الكبير م.مبارك العجمي أن الفريق الرقابي قام بتجهيزاته في تنظيف الأماكن المحيطة بالمساجد والساحات المخصصة لإقامة صلاة العيد، والتي سيتم توزيع 90 عامل نظافة لتأمين نظافتها وتوفير اكثر من 96 حاوية بمختلف الأحجام و6 مكابس و3 تناكر مياه لغسل الساحات فجر يوم العيد.