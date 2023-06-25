الدوحة- فريد عبدالباقي

يلتقي منتخب قطر الأول لكرة القدم، مع نظيره منتخب هايتي في الـ1:00 صباح الغد «الاثنين» على ستاد «NRG» بمدينة هيوستن، في أولى مباريات المجموعة الثانية لبطولة الكأس الذهبية «الكونكاكاف» 2023 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا خلال الفترة من 24 يونيو وحتى 16 يوليو المقبل، وتضم المجموعة أيضاً منتخبي هندوراس والمكسيك.

ويدير لقاء اليوم الحكم الجامايكي دانيون بارشمنت، بمساعدة كاليب واليز، وأمجاي دوناي، وريون راديكس كحكم رابع، وريكاردو مونتيرو، وبنجامين بنيندا من كوستاريكا كحكام تقنية الفيديو «VAR».

ويشارك المنتخب القطري للمرة الثانية في هذه البطولة كضيف شرف بدعوة خاصة من قبل اتحاد «الكونكاكاف» في ظل اتفاقية التعاون مع الاتحاد القطري لكرة القدم.

حملة دعائية

إلى ذلك، تزينت شوارع مدينة هيوستن، إحدى مدن ولاية تكساس الأميركية، بأعلام وصور نجوم المنتخب القطري في إطار حملات الدعاية للبطولة، ولتشجيع الجماهير على حضور المنافسات.

ومن جانبه، اهتم اتحاد أميركا الشمالية لكرة القدم «الكونكاكاف» بمشاركة المنتخب القطري في هذه البطولة عبر موقعه الرسمي، حيث نشر تقريراً موسعاً أكد خلاله أن «العنابي» يعد من المنتخبات المرشحة للمنافسة في البطولة على الرغم من التغيير الذي طرأ على إدارته الفنية بتعيين البرتغالي كارلوس كيروش مدرباً جديداً خلفاً للإسباني فيليكس سانشيز.

وأشار موقع «الكونكاكاف» إلى أن العنابي على موعد مع التاريخ لتكرار إنجاز نسخة 2021 التي تخطى فيها مجموعته مع منتخبات بنما وغرينادا وهندوراس، قبل أن يتجاوز السلفادور في ربع النهائي، لكنه خسر من منتخب الولايات المتحدة بصعوبة في الدور نصف النهائي.

كيروش يعود لأميركا

يرتبط كيروش بذكريات مع الولايات المتحدة، وهذه الزيارة مع العنابي ليست الأولى، فكيروش يعود لأميركا من جديد بعد 27 سنة، عندما كان مدرباً في عام 1996، لفريق «مترو ستارز» الذي أشرف على تدريبه لمدة موسمين، ثم انتقل منه إلى اليابان، حيث عمل مدرباً لنادي «ناغويا غرامبوس»، واستمر معه لمدة موسمين أيضاً.

وظهر المدرب البرتغالي للمرة الأولى في المنطقة العربية عام 1999، حينما تم تعيينه مدرباً لمنتخب الإمارات ومن بعده المنتخب السعودي عام 2000، ولم يحقق مع المنتخبين أي إنجاز يذكر.