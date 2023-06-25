أسامة أبو السعود

في أول قراراته بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية أصدر وزير الإعلام ووزير الأوقاف عبدالرحمن المطيري قرارين بتكليف وكيل وزارة الاوقاف لقطاع المساجد م.بدر العتيبي بالقيام بأعمال وكيل الوزارة وأيضا للقيام بأعمال وكيل الاوقاف المساعد للاعلام والعلاقات الخارجية لحين عودتهما.



وجاء في القرار الاول الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه: ندب بدر تركي العتيبي - وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد - للقيام بمهام وكيل الوزارة اعتبارا من 24/6 حتى عودته.



كما تضمن القرار الثاني أيضا بتكليف بدر العتيبي للقيام بالإضافة إلى عمله بأعمال وكيل الوزارة المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية اعتبارا من تاريخ 6/19 ولحين عودته.



يذكر أن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري يترأس بعثة الحج الكويتية في الأراضي المقدسة ونائبه وكيل الوزارة المساعد محمد المطيري يشغل منصب نائب رئيس البعثة.