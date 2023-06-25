twitter facebook whatsapp viber telegram email عضو اللجنة التشريعية عبد العزيز الصقعبي: اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الأمة تبدأ نقاشها اليوم باعتماد تعديل قانون المحكمة الدستورية تنفيذًا لما جاء في بيان الخارطة التشريعية تحصينًا لإرادة الشعب الأحد 2023/6/25 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1993 A+ A- استمع عضو اللجنة التشريعية عبد العزيز الصقعبي: اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الأمة تبدأ نقاشها اليوم باعتماد تعديل قانون المحكمة الدستورية تنفيذًا لما جاء في بيان الخارطة التشريعية تحصينًا لإرادة الشعب