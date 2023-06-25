أعلنت وزارة الخارجية عن حاجتها لشغل 28 وظيفة لدرجة ملحق ديبلوماسي وملحق قنصلي من الجنسين، من حملة الشهادة الجامعية ودرجتي الماجستير والدكتوراه، وذلك استنادا إلى المادة 18 من قانون السلكين الديبلوماسي والقنصلي، وفق تخصصات العلوم السياسية والعلاقات الدولية والاقتصاد والقانون والإعلام والتاريخ والجغرافيا.

واشترطت الوزارة في المتقدمين شروطا عامة هي أن يكون المتقدم كويتي الجنسية، متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، محمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون متزوجا بغير عربية، وأن تثبت لياقته الصحية للخدمة في البلاد الأجنبية أو الديوان العام.

كما اشترطت شروطا خاصة تتمثل في ألا يزيد عمر المتقدم على 27 سنة ميلادية وقت تقديم الطلب، بالنسبة للجامعيين، و30 سنة لحملة الماجستير و32 لحملة الدكتوراه، حيث تم رفع سن المتقدم لهذا العام فقط لظروف استثنائية، وأن يكون حاصلا على الإجازة الجامعية أو ما يعادلها في التخصصات المشار إليها، بتقدير عام جيد جدا، أو بنسبة 80%، أو 2.67 نقطة من سلم الأربع نقاط، أو Upper Second Class بالنسبة لخريجي الجامعات البريطانية ومن جامعة الكويت أو من جامعة أخرى معترف بها ومعادلة من وزارة التعليم.

وفيما يتعلق بالنسبة للحاصلين على شهادتي الماجستير والدكتوراه، فبالإضافة للشروط السابقة يجب أن يكونوا حاصلين عليها بتقدير جيد جدا على الأقل في ذات التخصص الإجازة الجامعية من جامعة الكويت أو من جامعة أخرى معترف بها، والمعادلة من وزارة التعليم العالي.

وبالنسبة لإجراءات القبول، أوضحت وزارة الخارجية أنه يخضع جميع المتقدمين للاختبارات التحريرية والشفوية. وتكون نسبة النجاح في الاختبار التحريري بتقدير 75% فما فوق يخضع بعدها الناجحون للاختبارات الشفوية (المقابلات الشخصية) التي يتوجب اجتيازها بتقدير 75% فما فوق، ويرتب الناجحون حسب درجة الاسبقية في نتائج تلك الاختبارات (معدل الاختبارين)، وتكون أولوية الاختيار للحاصلين على أعلى الدرجات.

وأضافت: يلحق من يتم اختياره في دورة تدريبية في معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي الكويتي لمدة 12 شهرا تكون نسبة النجاح فيها 75% فما فوق، ولا يعتبر معينا في الوزارة، ويمنح كمتدرب مكافآت شهرية خلال البرنامج بمقدار 900 دينار.