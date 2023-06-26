في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتطوير آلية العمل الرقابي، أقامت هيئة أسواق المال ورشة عمل في يومي الأربعاء والخميس الموافق 21 و22 يونيو الجاري، لكل مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة، وذلك تحت عنوان: «آلية استلام التقرير السنوي الخاص بمدى التزام الشخص المرخص له بأحكام الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) وذلك بشكل إلكتروني».



وتتلخص أعمال الورشة في تعريف مراقبي الحسابات المسجلين في سجلات الهيئة بالآلية الجديدة التي سيتم من خلالها تقديم التقرير السنوي، حيث استحدثت هيئة أسواق المال صفحة إلكترونية في بوابة الهيئة الإلكترونية مخصصة لتسليم المتطلب الرقابي الوارد في المادة رقم (2-5) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.



وتهدف ورشة العمل إلى تطوير بيئة الأعمال بين هيئة أسواق المال ومراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة، وكذلك رفع كفاءة العمل في بيئة إلكترونية.